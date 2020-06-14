Российский защитник Александр Романов, подписавший соглашение с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», в следующем сезоне будет пытаться пробиться в основе и в том числе будет противостоять Александру Овечкину.

Романов считает, что он готов играть против Овечкина, хотя не хочет говорить громких слов. Однако именно для этого он в НХЛ и едет — играть против звезд.

«Свечников предложил Овечкину подраться? Наверное, на эмоциях. Я хочу играть против него, а не драться с ним. Но если драка будет неизбежна, убегать не буду», — цитирует Романова сайт МХЛ.

В минувшем сезоне, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, 20-летний защитник принял участие в 43 матчах за московский ЦСКА. Он набрал 7 (0+7) очков по системе «гол плюс пас», показатель полезности составил «+21». В плей-офф Кубка Гагарина Романов отыграл четыре матча.