Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель продолжит работу во французском клубе в следующем сезоне. Об этом сообщил спортивный директор клуба Леонардо.

По его словам, контракт с Тухеля с клубом действует еще год — он продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

«Он проделал отличную работу и показал хорошие результаты. Что касается продления контракта, то у нас будет время подумать об этом», — цитирует Леонардо eJDD.

Леонардо отметил, что не контактировал с другими тренером и полностью прозрачны в отношениях с Тухелем.

Напомним, Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году. Под его руководством парижский клуб дважды становился чемпионом Франции и два раза выиграл Суперкубок страны.