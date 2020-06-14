Первая ракетка мира серб Новак Джокович заплакал после победы над немцем Александром Зверевым на выставочном турнире в Белграде.

Джокович выиграл со счетом 4:0, 1:4, 4:2, но не сумел пробиться в финал, поскольку сразу три теннисиста выступили на групповом этапе с одинаковым результатом — 2-1 (Джокович, Зверев и Филип Крайинович). По дополнительным показателям в финал вышел Крайинович. Слезы Джокович на корте не были были вызваны неудачей.

«Я плачу не потому, что вылетел с турнира, меня просто переполняют эмоции, потому что это напоминает мне о моем детстве», — отметил Джокович в присутствии 4 тысяч зрителей, а ему устроили стоячую овацию.

Турнир проводился в теннисном центре Джоковича в Белграде, под эгидой благотворительного мероприятия под названием Adria Tour.