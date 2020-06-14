Комментатор Геннадий Орлов рассказал о будущем нападающего Александра Кокорина.

Орлов отметил, что история с Кокориным наталкивает на мысль, что индивидуальные беседы с игроками стоит вести раньше. Но у каждого своя система.

Того же Кокорина Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждет в «Марселе». И тут многое зависит от того, что предложит «Зенит». Сам Кокорин недавно в интервью подчеркнул — летом он становится свободным агентом»

Орлов отметил, что сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта.

Напомним, что зимой Кокорин перебрался из «Зенита» в «Сочи», где выступает на правах аренды до конца нынешнего розыгрыша РПЛ. В четырех матчах за черноморскую команду он забил три мяча и сделал две голевые передачи.