Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выразил отношение к тому, что бывший чемпион UFC Конора Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Менеджер отметил, что Макгрегор наказан за плохое поведение и теперь пусть посидит.

«Провели бой с Фергюсоном, будь занят, поддерживай активность. Подерись с Хорхе Масвидалем. Помните, он говорил, что мы должны делать? Так вот что получается. Он завершил карьеру? Да он — как старая проститутка: ему хочется внимания», — цитирует Адбель-Азиза TMZ.

Ранее Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. До этого он делал это дважды, но потом возвращался в спорт. Макгрегор объяснил решение тем, что не видит привлекательных вариантов для боя.