Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал переход японской фигуристки Рики Кихиры к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Ягудин отметил, что никто не знает, на каких условиях Брайан и Медведева договаривались о сотрудничестве.

У Орсера также тренируется двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

— Как переход Кихиры скажется на Медведевой? Мы не знаем, на каких условиях Брайан и Женя договаривались о сотрудничестве. Ягудин предположил, что Орсер будет только консультировать, поскольку у Кихиры остается главным тренером Хамада.

«Я думаю, что скорее всего СМИ немного поторопились с заголовками, что Кихира ушла к Орсеру. Скорее всего, речь идет о подкатках, и вполне вероятно, что Женя с Кихирой будет редко пересекаться», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс.

Напомним, Кихира объявила о сотрудничестве с Орсером 13 июня.