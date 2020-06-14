Тяжеловес ММА Александр Емельяненко заявил, что женится после боя со средневесом Fight Nights Global Владимира Минеева.

«Подстригся, навел красоту на голове. Как Минеева побью, женюсь на любимой своей. Женюсь», – сказал Емельяненко в инстаграме.

Ранее в конце марта боец рассказал, что ищет девушку для создании семьи. Уже через четыре дня он заявил, что нашел невесту.

Свой следующий поединок Емельяненко будет биться 24 июля в Москве со средневесом АСА Магомеда Исмаилова на турнире АСА 107.