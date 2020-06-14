Наставник «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал физическую форму нападающего Александра Кокорина после возобновления тренировок.

Федотов отметил, что Кокорин в хорошей форме.

«Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален. Он приехал в хороших кондициях», — отметил Федотов в эфире «Радио Маяк».

В субботу, 13 июня, «Сочи» сыграл товарищеский матч с «Краснодаром» и победил со счетом (4:1). Кокорин отметился забитым мячом. Ему удалось реализовать пенальти.

Напомним, что по окончании сезона Кокорин станет свободным агентом.