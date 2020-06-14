Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию прошлого года Александр Самарин прокомментировал уравнивание базовой оценки четверных прыжков с сезона-2020/2021.

По словам Самарина, любые нововведения должны развивать спорт. Однако нынешние идеи, скорее, наоборот, тянут фигурное катание назад. Самарин недоумевает: по новым правилам, самый сложный прыжок на данный момент четверной лутц равняют с флипом и риттбергером.

Зачем это делается? Чтобы увеличить конкуренцию. Чтобы больше человек претендовало на лидерство. Только искусственная конкуренция с помощью поблажек более слабым никогда не приведёт к развитию, — цитирует Самарина Sportbox.

Напомним, Александр Самарин в прошлом сезоне выиграл золото и серебро на этапах Гран-при, стал третьим на чемпионате России, но неудачно выступил на чемпионате Европы.