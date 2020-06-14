Бывший форвард СКА Максим Рыбин завершил игровую карьеру. Об этом рассказал агент игрока Сергей Паремузов. Последним клубом 38-летнего Рыбина стал уфимский «Салават Юлаев», из которого хоккеист ушел в апреле 2019 года.

За свою карьеру помимо СКА Рыбин поиграл за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», «Металлург», «Витязь», «Нефтехимик» и «Ладу». Хоккеист сыграл 589 игр, в которых набрал 206 (113+93) очков.

Агент рассказал, что прошлый сезон Максим пропустил, занимаясь своей детской школой по хоккею.

«В конце прошлого сезона мы предварительно обсуждали возможность завершения карьеры, но Максим решил пока официально ни о чем не сообщать. В начале недели он мне сам позвонил и сказал, что окончательно принял решение», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

По словам агента, Рыбин — явление в нашем хоккее, который провел более 20 сезонов.