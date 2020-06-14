Мадридский «Реал» выиграл первый матч после возобновления чемпионата Испании. Королевский клуб нанес поражение «Эйбару» в игре 28-го тура чемпионата Испании. Игра состоялась на стадионе имени Альфредо Ди Стефано без зрителей и завершилась победой команды Зинедина Зидана со счетом 3:1.

«Реал» забил три гола уже в первом тайме. По разу отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело. За гостей забил Педро Бигас. Последний раз «Реал» забивал на своем поле три гола в матчах Ла Лиги полгода назад.

За 10 туров до конца чемпионата «Реал» набрал 59 очков и отстает от лидирующей в турнирной таблице Ла Лиги «Барселоны» на два очка. У «Эйбара» 27 очков и он остался на 16-й строчке.