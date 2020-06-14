Защитник Александр Романов рассказал о пребывании в Монреале, в который он переезжает, чтобы выступать в НХЛ.

По словам Романова, там отношение к хоккею находится на совсем другом уровне. Романов рассказал, что в прошлом году приехал в Монреаль сразу после драфта и несмотря на то, что еще не играл и даже не тренировался, к нему начали подходить люди и фотографироваться. Романдов был в шоке.

«Оцените уровень: с парнем, который до этого играл только в МХЛ и КХЛ, но был выбран на драфте, фотографируются в Монреале! Канадцы в хорошем смысле помешаны на хоккее, и это невероятно круто!», — приводит слова Романдов официальный сайт МХЛ.

Напомним, Романов является внуком известного тренера Зинетула Билялетдинова.