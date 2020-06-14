Бывший фигурист Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России. Московское «Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчем, — эти и другие новости воскресенья на Nevasport.

Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко после перехода в его школу российской фигуристки Александры Трусовой получил статус тренера национальной команды России. Об этом сообщается в документе Министерства спорта РФ. Отмечается, что основным местом работы Плющенко значится Центр спортивной подготовки сборных команд России.

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

Московское «Динамо» добилась крупной победы со счётом 4:1 в товарищеской игре со «Спартаком». Игра проходила в закрытом режиме. У «Динамо» голы забивали защитник Сергей Паршивлюк, нападающий Кирилл Панченко и форвард Клинтон Н’Жье, оформивший дубль.

Аршавин может сменить Рибалту на посту спортивного директора «Зенита»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Аршавин может занять руководящий пост в спортивном отделе сине-бело-голубых. Инсайдер Нобель Арустамян сообщает, что с 1 августа Аршавин войдет в структуру «Зенита», после чего его начнет натаскивать Рибалта, чтобы со временем передать дела.

Данни может получить должность в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни может вернуться в петербургский клуб, но уже не в качестве игрока. По информации РБ-Спорт, завершивший карьеру в прошлом году 36-летний португалец сейчас не имеет официальной должности ни в одном клубе. По данным источника, все это время Мигел поддерживает контакт со спортивным департаментом «Зенита» и руководством клуба.

«Витязь» отправил Якупова в «Амур» в обмен на денежную компенсацию

Российский нападающий подольского «Витязя» Наиль Якупов стал хоккеистом хабаровского «Амуре». Об этом сообщает официальный сайт подольчан. Отмечается, что бывший нападающий СКА в обменян в дальневосточный клуб, взамен команда из Подольска получит денежную компенсацию.