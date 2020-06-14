Российский защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Егор Замула рассказал, что восстанавливается после травмы спины и получил вызов основной лагерь клуба.

Замула отметил, что получил вызов к оманду, которая готовится к плей-офф и в данный момент находится на базе команды. Тренерский штаб рассчитывает видеть его в составе, поэтому он начинается активно готовится. Замула отметил, что тренируется на льду с Иваном Проворовым.

«Тренируюсь с тренером защитников и работаю индивидуально. Над катанием, над руками. По полтора часа в зале и на льду. Стараюсь как можно быстрее вернуться к своей форме. Уже на второй день тренировок чувствую, что восстановление после травмы идёт хорошо. Думаю, быстро вернусь к кондициям, — цитирует Замулу сайт хоккейного агентства Winners.

Напомним, что в результате обмена права на Замулу в КХЛ перешли петербургскому СКА.