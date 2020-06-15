Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о перспективах голкипера Андрея Лунина в мадридском «Реале».

«Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится, он сожрет Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, настолько отрабатывает», — сказал Петраков, слова которого приводит Footboom.

Отметим, текущий сезон 21-летний Лунин проводит в аренде в составе испанского «Овьедо».

Украинец, принадлежащий мадридскому «Реалу», начал сезон в «Вальядолиде», но сыграл за команду всего две встречи в Кубке Испании, не проведя в Ла Лиге ни одной игры. По этой причине «Реал» досрочно прекратил аренду.