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  • 10:05,  15 июня 2020
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Футбол
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Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа

Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа
Андрей Лунин. Фото: Instagram.

Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о перспективах голкипера Андрея Лунина в мадридском «Реале».

«Если Зидан возьмет Лунина в команду, если он ему доверится, он сожрет Куртуа. Я в этом уверен. Он настолько серьезный парень, настолько отрабатывает», — сказал Петраков, слова которого приводит Footboom.

Отметим, текущий сезон 21-летний Лунин проводит в аренде в составе испанского «Овьедо».

Украинец, принадлежащий мадридскому «Реалу», начал сезон в «Вальядолиде», но сыграл за команду всего две встречи в Кубке Испании, не проведя в Ла Лиге ни одной игры. По этой причине «Реал» досрочно прекратил аренду.

«Овьедо», в данный момент выступающий в Сегунде, идет на 18-й строчке в турнирной таблице после 32 туров.

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