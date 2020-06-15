Моуриньо хочет подписать Тьяго Силву в «Тоттенхэм»

Бразильский защитник французского «Пари Сен Жермен» Тьяго Силва может стать футболистом лондонского «Тоттенхэм Хотспура».

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, лондонцы стали очередным претендентом на бразильца, который по окончании сезона покинет «ПСЖ». Отмечается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью лично заинтересован в укреплении обороны опытным бразильцем, однако проблемой может стать высокая зарплата игрока, так как во Франции Силва получает около 350 тысяч фунтов в неделю.