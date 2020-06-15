Моуриньо хочет подписать Тьяго Силву в «Тоттенхэм»

Бразильский защитник французского «Пари Сен Жермен» Тьяго Силва может стать футболистом лондонского «Тоттенхэм Хотспура».
Об этом сообщает The Sun. По информации источника, лондонцы стали очередным претендентом на бразильца, который по окончании сезона покинет «ПСЖ». Отмечается, что главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью лично заинтересован в укреплении обороны опытным бразильцем, однако проблемой может стать высокая зарплата игрока, так как во Франции Силва получает около 350 тысяч фунтов в неделю.
Силва играл за ПСЖ с 2012 года. В прошлом сезоне Силва сыграл в тридцати матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение бразильского защитника с парижанами истекает в июне 2020 года.
Ранее сообщалось, Тьяго Силва может стать футболистом английского «Эвертона».
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