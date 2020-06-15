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  • 10:05,  15 июня 2020
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Фигурное катание
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Ягудин показал фото с Тарасовой, на котором ему 16 лет

Алексей Ягудин. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Алексей Ягудин. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин опубликовал в своем Instagram архивное фото с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой.

«За пару лет до сотрудничества с великой Татьяной Тарасовой, которое перевернуло мою жизнь. Спасибо! Вы — лучшая. Это факт!» — написал Ягудин под фотографией.

Ранее Ягудин поинтересовался у подписчиков в Instagram, что они думают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля. По его словам, там есть спорные моменты, но есть и здравый смысл.

Также Ягудин прокомментировал переход японской фигуристки Рики Кихиры к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Ягудин отметил, что никто не знает, на каких условиях Брайан и Медведева договаривались о сотрудничестве.

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