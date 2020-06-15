Чемпионаты Испании и Португалии, а также матчи Берреттини и Циципаса — в традиционном обзоре ставок на Nevasport.

В рамках 29-го тур Ла Лиги «Леванте» встретится с «Севильей». Букмекеры уверены, что победа в этой встрече останется за андалусийцами. Коэффициент на победу «Севильи» равен 1.65, а на «Леванте» — 5.30, ничья оценивается в 4.30. Соседи команды Денис Черышева, «Бетис», сыграют против «Гранады». Здесь букмекерские конторы также больше верят в команду из Андалусии, отдавая на ее победу коэффициент 1.95. Поставить на «Гранаду» можно за 4.00, ничья оценивается в 3.50.

Тур португальского первенства закрывается матчем «Маритиму», который принимает «Жил Висенте». Победа хозяев более вероятна и оценивается коэффициентом 2.35, в то время как в случае триумфа «Жил Висенте» сыграет ставка 3.30. Если будет ничья, зайдет ставка, равная 3.10.

Во Франции на турнире Ultimate Tennis Showdown итальянец Маттео Берреттини встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Встреча обещает быть равной, но небольшой перевес букмекеры отдают Гоффену: коэффициент на его победу — 1.75 против 1.95.

Грек Стефанос Циципас проведет матч против француза Ришара Гаске, и здесь уже все выглядит более очевидно. Победа Стефаноса оценивается в 1.30, Гаске — в 3.20.