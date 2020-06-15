Российский фигурист Александр Самарин празднует день рождения — в понедельник, 15 июня, ему исполняется 22 года.

Самарин тренируется в московской школе ЦСКА в группе Светланы Соколовоской. На данный момент он находится на сборе в Кисловодске, где вместе с петербургскими фигуристами готовится к следующему сезону.

Фигурист является серебряным призёр чемпионата Европы 2019 года, бронзовым медалистом юниорского чемпионата мира (2017 год), призёром взрослых этапов Гран-при, двукратным вице-чемпионом России (2017, 2018), бронзовым призёром чемпионата России 2019, бронзовым призёром командного чемпионата мира (2019), трёхкратным вице-чемпионом России среди юниоров.