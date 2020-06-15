Российский фигурист Фёдор Климов, завершивший соревновательную карьеру, сообщил о планах открыть школу парного катания в Сочи.

Об этом спортсмен рассказал в ходе прямого эфира в «Инстаграме» олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар.

«Хотим, чтобы в Сочи были местные пары. Мы будем курировать и контролировать их, приезжать, работать с ними. Хотим создать там секцию парного катания», — сказал Климов.

Напомним, после окончания соревновательной карьеры Климов начал тренерскую деятельность в команде Нины Мозер на московском катке «Вдохновение».

Климов является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в командном турнире и серебряным призером — в личном. Фигурист выступал в паре с Ксенией Столбовой. Также они завоевали серебро чемпионата мира, три серебра и бронзу чемпионатов Европы.