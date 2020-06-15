Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо станет послом и участником фестиваля Helsinki Ski Weeks в Финляндии, который состоится в январе-феврале 2021 года.

Открытие фестиваля запланировано на 26 января, он будет продолжаться на протяжении пяти недель. В первый день соревнований состоятся спринтерские гонки на стадионе Хельсинки, в них примут участие сильнейшие лыжники мира.

«Развитие лыжного спорта важно как для зрителей, так и для телеканалов с точки зрения форматов и концепций. В таком интересно принимать участие», — сказал Клэбо, слова которого приводит Aftenposten.

Норвежец подчеркнул, что фестиваль хорошо впишется в календарь сезона после этапа Кубка мира в Лахти.