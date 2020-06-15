Шведская лыжница Линн Сван рассказала, что, возможно, переболела коронавирусной инфекцией.

«Мы немного приболели всей семьей в конце марта – начале апреля. Мне пришлось сидеть дома. Но это была не очень серьезная болезнь.Я не делала тест, так что не знаю точно, что это было», — рассказала Сван, слова которой приводит Expressen.

По мнению спортсменки, это был коронавирус в лёгкой форме, так как в тот момент эпидемия была в самом разгаре. Лыжница подчеркнула, что не хочет жаловаться, так как многим пришлось гораздо хуже.

«Для меня все невероятным образом обошлось. Никто из моих близких не заболел серьезно, никто не лишился работы. Я очень благодарна за это», – сказала Сван.

Напомним, в минувшем сезоне Сван победила в спринтерском зачете Кубка мира.