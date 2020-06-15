Екатерина Малафеева, супруга экс-голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, поделилась мыслями о о воспитании детей.

По мнению Малафеевой, их дети воспитаны правильно и легко могут адаптировать любую ситуацию в своих интересах, а сыновья демонстрируют целеустремленность и дисциплину благодаря спорту.

«С дочей сложнее, гормоны делают своё и возраст, все мои подсказки и опыт не работают, хотя такое доверие и любовь были с первого дня знакомства, потом это стало на паузе, что произошло… Остаётся верить в её осознанность, пусть и со временем», — написала Екатерина на своей странице в «Инстаграме».

По её мнению, с годами Ксения «перебесится и всё поймет», и тогда в семью вновь вернется доверие и дружба. Малафеева подчеркнула, что все ограничения направлены на то, чтобы дочь была счастлива.

Напомним, у Малафеева трое детей: Ксения и Максим от первого брака, Алекс — от второго. Первая супруга экс-футболиста погибла в атокатастрофе.