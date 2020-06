View this post on Instagram

В моей жизни много граней, я всегда совершенствуюсь и сейчас новый этап настал.????????‍♂️ ⠀ Я всегда с легкостью прохожу все трудности, воспитание деток, это интересно и в то же время сложно. Хочется максимально научить добру, быть честными, делиться своими эмоциями, относиться с любовью и уважением к своим близким, научить коммуникации без комплексов и самовыражению, лидерским качествам и дисциплине, без внутренних зажимов. ⠀ Для меня всегда было понимание, что детки смотрят на нас и учатся, социум воспитывает и многие жизненные ситуации, личные ошибки. Сейчас смотрю на них и вижу на сколько правильно они воспитанны, как им легко адаптировать любую ситуацию в своих интересах, спорт однозначно для мальчишек даёт взрослость иногда не по годам и целеустремленность, дисциплину и правильные привычки. ⠀ С дочей сложнее, гормоны делают своё и возраст, все мои подсказки и опыт не работают, хотя такое доверие и любовь были с первого дня знакомства, потом это стало на паузе, что произошло .. остаётся верить в ее осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится, и все поймёт, и снова вернётся доверие, и мы сможем дружить без оглядки в глупости и прошлое. Ограничения играют сейчас в противоположную сторону, но и без них никуда, а ведь всего лишь хочется чтоб она была счастлива. ⠀ У вас есть детки 16 лет????? Как справляетесь с их бунтом на корабле…