Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов перенёс операцию на правом колене и в скором времени приступит к реабилитационным процедурам.

По словам Мозгова, до пандемии он активно работал в общей группе и был готов играть в официальных матчах, но пауза в сезоне дала возможность обратить внимание на дискомфорт в колене.

«И когда стало понятно, что текущий сезон не возобновится, да и когда начнётся новый, честно говоря, не совсем ясно, мы приняли решение не откладывать плановую операцию и устранить оставшиеся проблемы в суставе», — сказал баскетболист, слова которого приводит Sports.ru.

Мозгов подчеркнул, что операция прошла хорошо, сейчас он восстанавливается, а затем приступит к курсе реабилитационных процедур. Баскетболист считает, что в будущем ничего не будет вызывать дискомфорт и ограничивать подвижность сустава.

Напомним, 31 июля 2019 года Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками», однако не сыграл за клуб ни одного матча.