Российский боец UFC в тяжелом весе Сергей Павлович нашел себе соперника на следующий поединок.

Об этом сообщает Fighttime. По информации источника, бой Павловича против французского тяжеловеса Сирила Гэйна может состояться 8 августа на турнире UFC.

Напомним, свой дебютный поединок в UFC 28-летний россиянин провел в ноябре 2018-го, когда он проиграл техническим нокаутом Алистару Овериму. Затем Сергей Павлович одержал две убедительные победы в промоушене над Марсело Голмом и Морисом Грином, взобравшись на 13-е место в рейтинге тяжеловесом.

30-летний Гэйн одержал три победы подряд в UFC, одолев Рафаэля Пессоа, Дон’Тэйла Майеса и Таннера Босера.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, может выйти в октагон в конце июля или начале августа.