Таро Ямамото, бывший актёр, на сегодняшний день возглавляющий партию Reiwa Shinsengumi, объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Токио.

По информации Bloomberg, в случае победы на выборах он намерен отменить летние Олимпийские игры в Токио. По его мнению, деньги, потраченные на проведение Олимпиады, следует более рационально использовать в другой сфере.

Выбору губернатора в Токио будут проходить 5 июля. На данный момент губернатором является Юрико Коикэ, он также выдвинул свою кандидатуру.

Напомним, Олимпийские игры должны были состояться нынешнем летом, однако было перенесены из-за пандемии коронавируса. Они пройдут в следующем году в период с 23 июля по 8 августа.