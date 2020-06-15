18-летний узбекский полузащитник «Бунедкора» Жасур Жалолиддинов может стать футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает upl.uz. По информации источника, железнодорожники уже обратились к руководству «Бунедкора» по поводу трансфера игрока. Отмечается, «Локомотив» собирается приобрести Жалолиддинова и оставить его в «Бунедкоре» в аренде на полгода. Также сообщается, что сейчас узбекский футболист оценивается в 450-500 тысяч евро, и в ближайшее время трансфер будет оформлен официально.

Отметим, летом 2018 года Жасур Жалолиддинов провел дебютный матч в основном составе своей команды и стал самым молодым игроком в истории высшей лиги чемпионата Узбекистана — на тот момент ему было 16 лет и 80 дней.