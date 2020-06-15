Голкипер «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями о своих перспективах в мадридском клубе.

Футболист заявил, что не реагирует на новости о том, что в новом сезоне будет вторым вратарем, потому что эти разговоры созданы прессой.

«Я шёл в этот клуб не для того, чтобы по арендам ходить всю жизнь, а чтобы там играть. Я готовлюсь к этому каждый день. Всё покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться, то увидим», — сказал Лунин в эфире программы «Профутбол».

Напомним, летом 2019 года Лунин на правах аренды перешел в «Вальядолид», но не закрепился в основном составе и в январе вернулся в «Реал». Затем он был снова отдан в аренду, на этот раз в «Овьедо». В текущем сезоне 21-летний голкипер отыграл одиннадцать матчей и пропустил одиннадцать мячей, в двух встречах он оставил свои ворота в неприкосновенности.