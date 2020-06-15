ЦСКА достиг соглашения с «Басконией» о переходе форварда Торнике Шенгелии. По информации греческого издания SDNA, клуб уже обсудил с игроком все нюансы.

Действующий контракт Шенгелии с испанской командой был рассчитан до 2022 года, поэтому она запросила компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Однако по информации источника, «армейцам» удалось снизить сумму в ходе переговоров.

Шенгелия выступает за сборную Грузии, а также является одним из лидером «Басконии». В минувшем сезоне Евролиги он отыграл 20 матчей, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.

Кроме того, Шенгелия имеет опыт выступлений в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс».