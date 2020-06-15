Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение Евгения Плющенко тренером сборной России.

«Я думаю, что надо запастить терпением. Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — сказала Тарасова, слова которой приводит РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Напомним, Плющенко тренирует в собственной академии «Ангелы Плющенко». На данный момент он вместе с воспитанниками находится на предсезонном сборе в Кисловодске. В ходе межсезонья его группу пополнила двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Под руководством Плющенко она уже восстановила четверные прыжки, которыми владела ранее, а также исполнила на тренировке четверной риттбергер.