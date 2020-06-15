Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение на старте выставочного турнира в Праге (Чехия) Tipsport Elite Trophy. Она встречалась с хозяйкой кортов Терезой Мартинцовой и проиграла со счетом 4:6, 2:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут. За это время Мартинцова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и взяла два гейма на подаче соперницы. Александрова записала на свой счет один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

Следующий матч с участием Александровой также состоится сегодня, 15 июня. Россиянка встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

В число участниц выставочного турнира также входят Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, сёстры Плишковы, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.