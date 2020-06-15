Уже 19 июня возобновляется Тинькофф российская премьер-лига. В честь этого, несомненно, радостного события предлагаем пройти тест и узнать, помните ли вы, что происходило в чемпионате на момент его завершения и в курсе ли вы последних новостей.

Отметим, 19-го числа состоятся два матча: самарские «Крылья Советов» примут грозненский «Ахмат», а «Сочи» дома сыграет с «Ростовом». Первый матч начнется в 18:00, а второй — в 20:00 по московскому времени.

На следующий день «Урал» в Екатеринбурге сыграет с казанским «Рубином», тульский «Арсенал» встретится с московским «Спартаком», а ЦСКА в Москве сразится с «Зенитом».

21 июня «Уфа» дома сыграет с «Тамбовом», московский «Локомотив» примет «Оренбург», а «Краснодар» на домашнем стадионе проведет матч против московского «Динамо».