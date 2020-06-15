Бывший нападающий СКА Максим Рыбин поделился мнением о введении в КХЛ потолка зарплат.

«Уж слишком резко всё сделали. Это выгодно только одной стороне — клубам. А это несправедливо. Много хороших хоккеистов останутся без работы, а те, кто в среднем получал по 20-30 миллионов рублей, станут зарабатывать лишь пять», — заявил Рыбин, слова которого приводит «Матч ТВ».

По мнению хоккеиста, кому-то придется продолжить карьеру в ВХЛ или искать варианты за границей, а в крайнем случае и вовсе заканчивать. Рыбин подчеркнул, что введение потолка зарплат должно было вводиться пошагово, а не резко.

Напомним, недавно Рыбин объявил о завершении карьеры. Он выступал за СКА, «Спартак», «Северсталь», «Авангард», «Металлург», «Витязь», «Нефтехимик» и «Ладу». Хоккеист провел 589 игр, в которых набрал 206 (113+93) очков.