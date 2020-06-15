Менеджер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Джерри Миллен рассказал, почему спортсмен прекратил отношения с Вадимом Финкельштейном.

В подкасте ММА Rewind зашла речь о том, что за бой против Андрея Орловского на турнире Affliction Федор Емельяненко получил 300 тысяч долларов, а Орловский — 1,5 миллиона. По словам Миллена, он не помнит, сколько получил Емельяненко, но он уверен, что Вадим Финкельштейн украл большую часть этого. Миллен добавил, что проблема в этом — заплатили отдельно M-1 и отдельно — Федору.

Миллен отметил, были причины, почему Вадим Финкельштейн перестал быть менеджером Федора. По словам Миллена, Финкельштейн получил намного больше Орловского.

«Они платили M-1 потому, что… я не знаю, поэтому я и покинул M-1. Они принуждали Федора. Это делал Вадим, он забирал у него деньги. Федор не получал долю от турнира Affliction. Компания М-1 могла, но сомневаюсь. Ей заплатили только по контракту промоутера. Вообще компания М-1 была довольно запутанной, Вадим игрался с бухгалтерией, спонсорскими деньгами. Я не хотел участвовать в подобном», — сказал Миллен, слова которого приводит AllBoxing.

Ранее американский телеканал CBS показал рейтинг десяти величайших бойцов в истории смешанных единоборств. На четвертом месте расположился россиянин Федор Емельяненко, который единственный из всей десятки никогда не выступал в UFC.