Новый старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал специалистов, которые войдут в его штаб.

«Со мной будут работать Николай Загурский и Алексей Волков, который будет отвечать за стрельбу. Алексей уже приезжал ко мне в Свердловскую область, здесь мы проводили тренировки», — сказал Шашилов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в апреле текущего года Волков завершил карьеру и начал тренерскую деятельность. 32-летний спортсмен является чемпионом мира 2017 года в эстафете, а также семикратным чемпионом Европы.

Волков стал обладателем эстафетного золото Олимпийских игр в Сочи, однако может быть лишен награды, если его партнер по той гонке Евгений Устюгов не докажет свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.