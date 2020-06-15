Александрова проиграла два матча за день на турнире в Праге

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела второе поражение на выставочном турнире Tipsport Elite Trophy в Праге (Чехия). Она встречалась с хозяйкой кортов Кристиной Плишковой и проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за это время Александрова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и взяла один гейм на подаче соперницы. Плишкова записала на свой счет десять эйсов, семь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Для Александровой этот матч стал вторым за день: ранее она потерпела поражение от чешки Терезы Мартинцовой.