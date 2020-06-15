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  • 17:50,  15 июня 2020
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Теннис
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Александрова проиграла два матча за день на турнире в Праге

Александрова проиграла два матча за день на турнире в Праге
Екатерина Александрова на SPb Ladies Trophy. Фото: Nevasport/Валентин Егоршин

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела второе поражение на выставочном турнире  Tipsport Elite Trophy в Праге (Чехия). Она встречалась с хозяйкой кортов Кристиной Плишковой и проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Спортсменки провели на корте 1 час 3 минуты, за это время Александрова шесть раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и взяла один гейм на подаче соперницы. Плишкова записала на свой счет десять эйсов, семь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Для Александровой этот матч стал вторым за день: ранее она потерпела поражение от чешки Терезы Мартинцовой.

В число участниц выставочного турнира входят Никола Бартункова, Маркета Вондроушова, Барбора Крейчикова, сёстры Плишковы, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова.

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