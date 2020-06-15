Двое сотрудников Российского футбольного союза (РФС) признаны ответственными за возникшую путаницу с местом проведения полуфинального матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

РФС провел внутреннее расследование инцидента, произошедшего из-за ошибки в регламенте турнира. Ответственными за ошибку названы руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов. С учетом заслуг специалистов их не стали увольнять, но отстранили от прежней деятельности и перевели на другие должности.

Напомним, согласно решению исполнительного комитета РФС матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет проходить в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена».