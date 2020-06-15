Петербургский производитель соков и нектаров «Мултон», который входит в состав корпорации Coca-Cola, регистрирует товарный знак Little Big в Роспатенте.

Как сообщает Агентство бизнес новостей, право на использование известного названия петербургской группы будет закреплено за «Мултоном» при оформлении широкого перечня продуктов питания. В него входят сотни наименований, в том числе и детское питание, имбирное варенье, йогурты и крекеры, хумус и многие другие продукты.

Напомним, группа Little Big должна была принять участие в музыкальном конкурсе Евровидение в 2020 году, однако он не состоялся из-за коронавируса. Многие спортсмены поддержали коллектив и исполнили пародийный танец на песню Uno. В частности, к флэшмобу присоединились Максим Сушинский, Елена Вяльбе и синхронистки сборной России.