Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила мнение, что Анатолий Хованцев не должен входить в экспертный совет, который может быть создан при Союзе биатлонистов России (СБР).

Ранее глава СБР Владимир Драчев заявил, что в совет войдут Хованцев, Александр Привалов и Максим Елизаров.

«У нас такой беспредел, что крайности уже начались. Цепляемся за все. Может быть, старейшины чем-то помогут, подскажут. Не знаю, почему в экспертный совет входит Хованцев: он работал с командой и ничего большого не показал», — заявила Резцова, слова которой приводит «Всё про спорт».

Она также отметила, что Елизаров тоже давно отошел от биатлона, хоть и имеет за плечами огромный опыт.

«Что касается возраста Привалова, Александр Васильевич – молодец. У него светлый разум и память», — сказала Резцова. Она добавила, что Привалов часто бывает на тренерских советах, однако его не слушают из-за 86-летнего возраста.