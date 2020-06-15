Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Порту» Икер Касильяс снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Испании.

О принятом решении Касильяс рассказал в своем микроблоге в «Твиттере». Главным претендентом на должность остается Луис Рубиалес, который сейчас является главой организации.

«Я хотел честного, прозрачного и настоящего избирательного процесса, но выбор был сделан в пользу другого пути», — написал Касильяс.

Напомним, Касильяс провел в мадридском «Реале» 17 лет: он защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. Затем он продолжил карьеру в «Порту». Голкипер является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании, а также трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реала».