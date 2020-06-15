Стали известны все претенденты на премию Golden Boy, которую ежегодно вручают лучшему молодому игроку в Европе.

Список из ста футболистов представляет итальянское издание Tuttosport.

Среди кандидатов Golden Boy попали такие известные футболисты, как защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, нападающий «Барселоны» Ансу Фати, Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд, выступающие за дортмундскую «Боруссию», Винисиус Жуниор из «Реала». К 15 октября определят шорт-лист из 20 фамилий.

Отметим, российских футболистов, а также игроков из РПЛ в топ-100 претендентов нет, однако есть два футболиста из Украинской Премьер-лиги — это игрок «Шахтера» Тете и представитель киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили.

Премия Golden Boy вручается футболистам не старше 21 года, выступающим в высшем дивизионе одного из европейских национальных чемпионатов.