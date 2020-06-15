Российский вратарь «Краснодар» Станислав Крицюк покинет клуб по окончании сезона. Информацию об этом сообщает портал Sport24.

По данным СМИ, «Краснодар» не собирается продолжать сотрудничество с Крицюком в следующем сезоне. Вратарь сможет покинуть команду на правах свободного агента и искать себе новый клуб.

Сегодня, 15 июня, стало известно, что Станислав Крицюк продлил контракт с «Краснодаром» до конца сезона в РПЛ — срок соглашения заканчивается 31 июля 2020 года.

В составе «Краснодара» Станислав Крицюк выступает с 2016 года, он сыграл за команду 72 матча, пропустив 63 мяча. Сейчас игроку 29 лет, ранее он имел опыт выступлений в чемпионате Португалии по футболу в составе таких клубов как «Риу-Аве» и «Браги».