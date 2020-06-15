Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева отреагировала на критику фанатов за публикацию «раздетых» фотографий в своем профиле в «Инстаграме».

В своем «Инстаграме» спортсменка выложила кадр с фотосессии, на котором она находится в плотном закрытом костюме черного цвета.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра.

Даже жарко стало», — написала Туктамышева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 15 Июн 2020 в 6:28 PDT

Отметим, ранее фигуристка подвергалась критике за смелые показательные номера, в частности, за танец под песню «Destination Calabria» и за номер в образе стюардессы под песню Бритни Спирс «Toxic», в котором Туктамышева раздевается на льду.