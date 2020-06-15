Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков заявил, что покинет свой пост, если Владимира Драчева сместят с поста президента организации.

Информацию об этом Чепиков подтвердил в интервью порталу «Спорт-Экспресс».

«Я в команде Драчева. Он отдает очень много времени, сил и энергии биатлону. Не только сборным, но и региональным федерациям. Считаю, нужно дать ему время», — заявил специалист.

По словам Чепикова, очень важно, чтобы в команде были единомышленники, иначе случаются нелицеприятные ситуации. «Сколько по тренерам было пертурбаций? Но сейчас с этим все хорошо. И результат должен быть», — сказал Чепиков, отметив, что не собирается навязывать свою точку зрения другим сотрудникам СБР.

Напомним, внеочередная отчетно-выборная конференция СБР запланирована на 11 июля.