Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о базах, на которых российские биатлонисты смогут начать централизованную подготовку к сезону.

Слова Шашилова цитирует портал РИА Новости.

«Варианты следующие: Рыбинск (Ярославская область), Чайковский (Пермский край) и база «Лаура» (Сочи). Что откроется, там и будем», — заявил тренер, отметив, что с начала июля уже необходимо начать командную работу.

«Если «Лаура» подтвердит, то будет здорово. Я всегда в это время уже был там ‑ первый сбор, среднегорная подготовка», — сказал Шашилов, отметив, что от него зависит не так много вещей, но в организации попробуют что-нибудь сделать.

Напомним, пока сборные команды России начали подготовку на федеральных спортивных базах — открылись «Новогорск» и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а также «Юг Спорт» в Кисловодске.