Экс-игрок сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение о том, сможет ли Федор Смолов остаться в «Сельте».

Слова Радченко приводит портал РИА Новости. По словам эксперта, сейчас трудно сказать, сможет ли Смолов остаться в Испании по истечении арендного соглашения. «Осталось мало туров, вмешалась пандемия. Многое будет зависеть от того, на каком месте «Сельта» закончит чемпионат», — отметил эксперт.

По мнению Радченко, у Смолова очень мало шансов остаться в «Сельте». «За его трансфер еще нужно заплатить «Локомотиву» достаточно большую сумму», — заключил экс-футболист.

Напомним, Федор Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды зимой 2020 года, его контракт с клубом был рассчитан на полгода.