Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на приглашение экс-биатлониста Алексея Волкова в женскую сборную России по биатлону.

В своем телеграм-канале Губерниев написал: «Восхищён Алексем Волковым! Приглашен тренером по стрельбе в женскую сборную по биатлону! Алексей-Алешенька, Стрелок!». Также комментатор отметил, что такой биатлон всем нужен.

«Здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутатские и чиновничьи коврижки! Вот и Волков, как, кстати, Максим Максимов, молодец!», — написал Губерниев, отметив, что экс-спортсмены далеко пойдут, а он им поможет.

Отметим, ранее Алексея Волкова определяли в резервную сборную России тренером по стрельбе, позднее в руководстве СБР решили пригласить Волкова в основную женскую команду.