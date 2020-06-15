Российская фигуристка, чемпионка Европы в паре с Никитой Кацалаповым Виктория Синицина рассказала о том, что пара возобновила ледовые тренировки.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила небольшой видеоролик с занятия на льду. «Специально для вас мои хорошие, которые очень переживают и пишут каждый день», — написала Синицина, отметив, что тренер Александр Жулин давал интервью и говорил, что тренировки скоро возобновятся.

«Всем нужно доказательство видимо. Так что не переживайте, работа идёт полным ходом», — сообщила спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 15 Июн 2020 в 9:08 PDT

Напомним, ранее Александр Жулин, что возобновит тренировки с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым на катке СШОР «Москвич». На сборы в Новогорск пара не поехала.