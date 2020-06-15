Российская фигуристка, чемпионка Европы в паре с Никитой Кацалаповым Виктория Синицина рассказала о том, что пара возобновила ледовые тренировки.
В своем «Инстаграме» фигуристка выложила небольшой видеоролик с занятия на льду. «Специально для вас мои хорошие, которые очень переживают и пишут каждый день», — написала Синицина, отметив, что тренер Александр Жулин давал интервью и говорил, что тренировки скоро возобновятся.
«Всем нужно доказательство видимо. Так что не переживайте, работа идёт полным ходом», — сообщила спортсменка.
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Напомним, ранее Александр Жулин, что возобновит тренировки с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым на катке СШОР «Москвич». На сборы в Новогорск пара не поехала.
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