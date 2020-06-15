Стало известно, что в ближайшее время УЕФА примет решение о переносе проведения финала Лиги чемпионов на 2022 год вместо 2021-го.

Информацию об этом сообщает Sky Sports. Как стало известно СМИ, в УЕФА решили провести оствиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, в частности, и финал Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Изначально финал Лиги чемпионов 2020 года был отдан Стамбулу. В связи с переносом матча из-за коронавируса Стамбул получит право на проведение финального матча Лиги чемпионов в 2021 году, а Санкт-Петербург — в 2022 году.

Официальной информации от УЕФА по этому поводу не поступало.

Напомним, из-за пандемии коронавируса также был перенесен чемпионат Европы по футболу — теперь он пройдет в 2021 году.