Российская фигуристка Диана Мухаметзянова, которая выступает в паре с Ильей Мироновым, рассказала о том, почему перешла в парное катание из одиночного.

Слова Мухаметзяновой цитирует портал «Спорт Бизнес Online».

Спортсменка отметила, что когда встал вопрос о переезде, то она обсуждала с мамой различные варианты со многими специалистами. «Большинство говорило нам, что парное катание – лучший выбор. К тому же, я сама стала смотреть записи соревнований и загорелась идеей перейти в пары», — сказала фигуристка, добавив, что ей нравится парное катание больше, чем одиночное, поскольку поддержки и подкрутки дают больше разнообразия, чем просто прыжки.

На вопрос о том, какие пары мотивировали ее перейти из одиночного катания, Мухаметзянова ответила, что смотрела много выступлений Татьяны Волосожар/Максима Транькова, а также Ксении Столбовой/Федора Климова.